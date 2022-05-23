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Konut Projeleri Merkez Bankası konutlardaki yükseliş oranını açıkladı
Konut Projeleri

Merkez Bankası konutlardaki yükseliş oranını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konut fiyatlarının mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110 artış kaydettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 15:24:00 -
Merkez Bankası konutlardaki yükseliş oranını açıkladı

Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 110 reel olarak ise yüzde 29,7 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 29,7 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 9,8, 9,6 ve 10,6 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 122,0, 111,7 ve 105,9 oranlarında artış göstermiştir. "

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