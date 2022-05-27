Merkez Bankası konut fiyatlarını düşürecek adımı attı
Merkez Bankası tarafından yayımlanan finansal istikrar raporunda, konut fiyatlarındaki fiyat artışının liralaşma stratejisiyle normalleşeceği ifade edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal istikrar raporunu yayımladı. TCMB raporda konut fiyatlarının liralaşma stratejisiyle normalleşeceğini öngördü.
Konut fiyatlarının küresel ölçekte arttığına işaret edilen raporda "Liralaşma stratejisi ile birlikte döviz kurunda sağlanan istikrar, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve konut arzının toparlanması ile birlikte konut fiyatlarında normalleşme yaşanması beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Raporda ayrıca “İnşaat maliyetlerindeki yükselme nedeniyle konut fiyatlarındaki artışın devam edeceği beklentisinin yanı sıra konut kredi faizlerinin reel seviyesi ve enflasyondan korunma amacıyla artan yatırım amaçlı konut talebi de konut kredi büyümesinin canlanmasına katkı vermektedir” denildi.
Raporda bankacılık sektörüne ilişkin ise "Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki güçlü görünüm korunmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.
"KKM'yle dolarizasyon azaldı"
Raporda, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasıyla hanehalklarının yabancı para (YP) mevduat tercihlerinin azaldığı belirtilerek "Dolarizasyon oranının azaldığı görülmektedir" dendi.
Raporda ayrıca "Reel sektörün YP cinsi finansal borcu gerilerken, kur riski göstergelerindeki iyileşme devam etmekte." değerlendirmesi yapıldı.
Raporda, PPK metninde de yer verilen "Ticari kredilerin amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşmasını temin etmek amacıyla güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkileri yakından takip edilmekte." ifadelerine yer verildi.