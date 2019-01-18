Merkez Bankası: "İlgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır."

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