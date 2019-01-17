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Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu yarın gerçekleşecek

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da düzenlenecek.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:39
Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu yarın gerçekleşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

Saat 10.30'da başlayacak

Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yarın saat 10.30'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Üç gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.

Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesi ise ikinci gündem maddesi olarak görüşülecek.

Üçüncü gündem maddesini de bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına arzı oluşturacak. 

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:39
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