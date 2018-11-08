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FED'den kritik faiz kararı!

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED politika faiz oranını açıkladı. Merkez Bankası FED politika faizini %2.00-%2.25 aralığında sabit tuttu.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:07
FED'den kritik faiz kararı!

ABD Merkez Bankası (Fed), Kongre seçimlerinin ardından yapılan ilk toplantısında politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tuttu. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki günlük kasım toplantısı beklendiği gibi olaysız sona erdi.

ABD'de yapılan Kongre seçimlerinin hemen ardından yapılan toplantıdan sonra yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldı.

Ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanan karar metninde, hem genel hem çekirdek enflasyonun yüzde 2 civarında seyrettiği kaydedildi.

Kademeli faiz artırımları sürecek

Fed'in kademeli faiz artırımlarını sürdüreceği aktarılan metinde, "Komite, politika faizinde kademeli ek artırımlar öngörüyor." ifadesi kullanıldı. Metinde ayrıca ekonomik görünüme yönelik risklerin dengede olduğu değerlendirmesine yer verildi. Fed'in bu yılki son FOMC toplantısı, 18-19 Aralık'ta yapılacak.

Piyasalar, bankanın yılın son toplantısında politika faizini 25 baz puan daha artırarak yılı toplamda 4 faiz artışıyla kapatmasını bekliyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:07
  1. FED
  2. Merkez Bankası

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Desenize nihayet faizlerimiz iniyor, yasasın...
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