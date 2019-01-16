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Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, ocak ayı toplantısı sonucunda faizleri değiştirmeyerek oranı yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:03
Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası (PPK) toplantısında faizi yüzde 24'te tuttu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklenmiyordu.

Açıklamada "İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

TL değer kazandı

Kararın ardından Dolar/TL 5.4152'den 5.3828'e kadar indi.

Para Politikası Kurulu'nun açıklaması şöyle:

" Para Politikası Kurulu (Kurul),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:03
  1. Merkez Bankası
  2. Merkez Bankası faiz kararı
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