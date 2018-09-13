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Merkez Bankası faiz artırımı MB'nin son dakika faiz kararı doları nasıl etkiledi?

Dolar kurunun düşmesi için beklenen Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı. Politika faizi 625 baz puan artışla yüzde 24'e yükseldi. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı doları nasıl etkiledi? Dolar euroda son durum

13 Eylül 2018 Perşembe 14:42
Merkez Bankası faiz artırımı MB'nin son dakika faiz kararı doları nasıl etkiledi?

Dolar kurunun düşmesi için beklenen Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı. Politika faizi 625 baz puan artışla yüzde 24'e yükseldi. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı doları nasıl etkiledi? Dolar euroda son durum

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltti. Böylece faizde 625 baz puan artış yapılmış oldu. Beklentinin üzerindeki artırıma döviz sert tepki verdi. Karar sonrası dolar/TL, yüzde 5 gerileyerek 6,01'e kadar düştü. Şu dakikalarda ise, 6,18 seviyesinde seyrediyor. Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL, gün içerisinde en yüksek  6,5523'i görmüştü. Euro/TL ise 7,18 civarında işlem görüyor.

GEÇMİŞ AYLARDA NE YAPMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ana fonlama aracı olan geç likidite penceresi faizini Nisan ayında 75 baz puan artırdıktan sonra 23 Mayıs'ta olağanüstü toplanarak uzun süredir ana fonlama aracı olarak kullandığı geç likidite penceresi faizini 300 baz puan artışla yüzde 16.50 seviyesine çekmiş ve bir haftalık repo faizini de bu oranla eşitlemişti. Politika faizini 7 Haziran'da 125 baz puan yükselten Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz toplantısında ise faizlerde değişiklik yapmadı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:42
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