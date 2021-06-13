Merkez Bankası döviz rezervi ne kadar? Merkez Bankası’nda ne kadar döviz rezervi var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezerviyle ilgili olarak şunları söyledi: “Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Çinle çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Çinle 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı zaten, şimdi 3,6 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk."

100 milyar dolar kaç TL yapar?

Dolar kuru anlık ve canlı fiyatları için doğru yerdesiniz. Dolar kuru bugün güncel verilere göre alış fiyatı 8,3838 Türk Lirası, satış fiyatı ise 8,4047 Türk Lirası.

1.000.000 Dolar kaç Türk Lirası?

1.000.000 Dolar ne kadar? Dolar kurları konusunda en çok araştırılan dolar fiyatı güncel rakamı yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre; 1.000.000 Dolar ile 8.404.700,0000 Türk Lirası alınabilmektedir. Kur fiyatı ile ilgili son güncelleme 13.6.2021 - 14:58 tarihinde yapılmıştır. Dolar bir önceki gün ile karşılaştırıldığında yüzde -0,2753 değişim göstermektedir. Dolar bugün içerisinde en fazla ne kadar oldu? Dolar dün kaç TL ile satışa başlamıştı? Detay sayfamız üzerinden tüm istatistiklere ulaşabilirsiniz.

100.000 USD = 840.470,0000 TL eder.