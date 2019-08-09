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Merkez Bankasında 10'dan fazla kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda başkanlık değişimi sonrası organizasyon yapısında da değişiklik oldu. Bazı isimler görevden alınırken, yerlerine banka içinden yeni atamalar yapıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:00
Merkez Bankasında 10'dan fazla kişi görevden alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) başekonomist ve bazı bürokratlar görevden alındı.

Görevden alınan 10'dan fazla kişi arasında araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Pınar Özlü, Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yavuz Yeter ve Başekonomist Hakan Kara bulunuyor. 

Merkez Bankası Meclisi tarafından alınan karar, 9 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

İlgili kişiler İdare Merkezi'nde açık bulunan ekonomist, danışman, başuzman gibi görevlere atanırken, yerlerine banka içinden yeni atamalar yapıldı.

Başkan da görevden alınmıştı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da 6 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alınmıştı.

Yerine gelen Murat Uysal ilk para politikası toplantısında 425 baz puanlık indirim yapmış, devamının da geleceği sinyali vermişti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:00
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  3. Orhan Kandar
  4. Yavuz Yeter
  5. Hakan Kara
  6. Murat Çetinkaya

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