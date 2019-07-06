0553 313 94 23

Merkez Bankası Başkanlığına Murat Uysal atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal getirildi- TCMB:- "Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, Bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti"- "Yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını belirten Uysal, bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecektir"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:42
Merkez Bankası Başkanlığına Murat Uysal atandı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Murat Çetinkaya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı. Bu suretle boşalan TCMB Başkanlığına, kurumda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal getirildi.

Atamanın ardından TCMB'den yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanlığına atanan Uysal'ın, 9 Haziran 2016 yılından bugüne kurumda Başkan Yardımcılığı yaptığı hatırlatıldı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti. Yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını belirten Uysal, bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecektir."

- Murat Uysal'ın öz geçmişi

İstanbul'da 1971 yılında doğan Uysal, Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık ana bilim dalında yüksek lisans yapan Uysal, bu dönemde "Enflasyon Hedeflemesi, Dünyada ve Türkiye'deki Uygulamaları" konulu yüksek lisansını tamamladı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, Döviz ve Para Piyasaları ile Menkul Kıymetlerden Sorumlu Uzman ve Yöneticilik görevlerinde bulundu. Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak 2007-2011 tarihlerinde çalışan Uysal, Kasım 2011-Haziran 2016 döneminde ise Halk Bankasında hazine yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Eş zamanlı 2008-2010 yıllarında Halk Yatırım AŞ Denetim Kurulu Üyesi, 2011 yılında Halk Portföy AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yıllarında Halk Portföy AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015-Nisan 2016 döneminde Halk Leasing Finansal Kiralama AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olan Uysal, Mart 2015-Haziran 2016 tarihlerinde ise Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Uysal, İngilizce ve Fransızca biliyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:42
  1. atama
  2. görevden alma
  3. Murat Çetinkaya
  4. Murat Uysal
  5. Resmi Gazete
  6. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafif ticari araç ile Tır çarpıştı
    1. Hafif ticari araç ile Tır çarpıştı
    2. Denizden bu kez balık değil pet ve..
    3. Karacasu Kaymakamlığı yardımlarını..
    4. Adanaspor’da transfer
    5. Köşk’te insan eliyle çevre felaketi
    6. 72 bin liraya varan cezalar var!..
    7. GÜNDEM / 6 Temmuz 2019
    8. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    9. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli..
    10. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 7.1..
    11. 2 terörist daha etkisiz hale getirildi!
    12. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan..
    13. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    14. Rus uzmandan Türkiye yorumu: S-400..
    15. Atılım Üniversitesi 21 öğretim üyesi..
    16. Ankara'da panik! Parklara çıkamıyorlar
    17. Kırıkkale Belediyesi, çöp aracı..
    18. Kara yollarında durum
    19. Türkiye, Afrin’imadden ve manen..
    20. Haymana doğalgaza kavuştu
    21. Merkez Bankası Başkanlığına Murat..
    22. Rusya'dan 'tanker' kınaması! "ABD ve..
    23. Selahaddin Menteş kimdir nereli ve kaç..
    24. Libya'da gizli görevdeki MİT..
    25. Nallıhan’da "Sarıkız" paniği
    26. Cevat Genç kimdir nereli ve kaç..
    27. Şeref Kalaycı kimdir nereli ve kaç..
    28. Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı,..
    29. Cumhurbaşkanlığı atama kararları son..
    30. Morluklardan hızlıca kurtulmak mümkün..
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı