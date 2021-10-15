Merkez Bankası Başkanı duyurdu: Rezervler 125 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Kavcıoğlu, "Eleştirilerine yönelik açıklamalar yaptık, Merkez Bankası bu ülkenin en gözde kurumlarından biridir, herkesin sahiplenmesi gereken bir kurumdur. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü buradan herkese ifade edeyim" dedi.

Merkez Bankası rezervlerinin 125 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası güçlüdür, rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır, herkesin bu rakamları açıklaması ve gündeme getirmesi Merkez Bankası'nı güçlü kılacaktır. Rakamlarımız çok güzel bir şekilde gelişmektedir, bunları anlattık. Artan rezervler TCMB'nin gücünü gösteriyor. Spekülasyonlara gerek yok, bizlere sorulduğunda biz gereken cevabı veriyoruz."

Merkez Bankası'ndaki görevden almalar hakkıdna konuşan Kavcıoğlu, "Görevden almaların bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı da arkadaşların tercihi" dedi.

Kavcıoğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Herhangi bir problem yok, karşılıklı görüş alışverişi yapıldı, biz Merkez Bankası'nı ve yaptıklarını anlattık, kafalarında soru olması durumunda her zaman bizi arayabileceklerini, her türlü bilgiyi verebileceğimizi ifade ettik. TCMB yıllardır faiz indiriyor, faiz artırıyor, yıllardır bu arkadaşlar görev yapıyor."

"Görevden almaların altında bir şey aramak doğru değil" diyen Kavcıoğlu, "Rezerv tanımının ne olduğu açık, Plan ve Bütçe'de yaptığım açıklamada da var, bizim rezervimiz bu tanıma uygundur. Ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasına geldik" şeklinde konuştu.