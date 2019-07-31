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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal kimdir?

Resmi Gazete´de yayımlanan karara göre yeni Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal oldu. Yeni görevinin ardından Vatandaşlar Murat Uysal kimdir? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Merkez Bankası BaşkanıMurat Uysal'ın hayatına dair merak edilen ayrıntılar...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:41
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal kimdir?

Resmi Gazete´de yayımlanan karara göre yeni Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal oldu. Yeni görevinin ardından Vatandaşlar Murat Uysal kimdir? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın hayatına dair merak edilen ayrıntılar...

Murat Uysal kimdir?

1971 yılında İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılı Kasım ayından itibaren de Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:41
  1. İstanbul
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