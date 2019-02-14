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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Ana eğilime dair göstergelerde ve fiyatlama davranışlarında kalıcı bir iyileşme görülmesi önemli. Burada bir defaya mahsus bir baz etkisini veya göreli fiyatlarda değişime yol açan dışsal bir maliyet unsurunu kaste

14 Şubat 2019 Perşembe 11:02
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Ana eğilime dair göstergelerde ve fiyatlama davranışlarında kalıcı bir iyileşme görülmesi önemli. Burada bir defaya mahsus bir baz etkisini veya göreli fiyatlarda değişime yol açan dışsal bir maliyet unsurunu kaste

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:02
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