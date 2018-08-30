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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Erkan Kilimci'nin, görevinden istifa etti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:55
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin, yeniden yapılandırılan Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nda yer almak üzere TCMB'deki görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilimci, yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalara hız verilen Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nda yer almak üzere TCMB'deki görevinden istifa etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılacağını açıklamasının ardından bu konudaki yasal altyapıyla ilgili değişiklik çalışmalarına başlandı. 

Meclise ekimde sunulması beklenen yasal mevzuat değişiklikleri tamamlandıktan sonra, banka güçlü bir bilançoya kavuşturulup işlevi artırılacak. Bu adımlarla, ülkede kalkınma bankacılığının gelişmesi sağlanırken, sermaye piyasasının güçlendirilmesinin de yolu açılacak.

Bankanın teknolojik ve stratejik sektörlerde yapılacak yatırımlara uzun vadeli fon sağlanmasında görev alması bekleniyor.

KİLİMCİ 2016'DA BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATANMIŞTI

Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu’nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler AŞ’de genel müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı. Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:55
  1. İstanbul
  2. Merkez Bankası
  3. Başkan yardımcısı
  4. Erkan Kilimci
  5. istifa

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