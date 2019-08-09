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Merkez Bankası ağustos ayı beklenti anketi

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14,42'ye geriledi - Yıl sonu cari açık beklentisi 7,6 milyar dolardan 6,7 milyar dolara indi - 2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9002 oldu

09 Ağustos 2019 Cuma 15:36
Merkez Bankası ağustos ayı beklenti anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14,42'ye geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,85 olan ağustos ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,26'ya yükseldi. Eylül ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,35 ve yüzde 1,46 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,93 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15,01'den ağustosta yüzde 14,42'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 13,90'dan yüzde 12,77'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11'den yüzde 10,27'ye indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,1448'den 5,9002'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre azalışla 6,4664'ten 6,2734'e düştü.

Bir önceki anket döneminde 7,6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi 6,7 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 17,4 milyar dolardan 16,9 milyar dolara geriledi.

- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 19,75 oldu


GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde eksi 0,02'den yüzde 0,02'ye çıktı. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 2,6'da sabit kaldı.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 21,85'ten yüzde 19,68'e indi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 19,75 ve yüzde 14,70 olarak kayıtlara geçti.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:36
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