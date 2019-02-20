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Merkez 8 derslikli anaokulu inşaatı hızla devam ediyor

Kırklareli’de sözleşmesi imzalanan Merkez 8 Derslikli Anaokulunun inşaatı hızla devam ediyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
Merkez 8 derslikli anaokulu inşaatı hızla devam ediyor

Kırklareli’de sözleşmesi imzalanan Merkez 8 Derslikli Anaokulunun inşaatı hızla devam ediyor.


Temeli tamamlanıp kaba inşaat aşamasında olan anaokulunun şantiye çalışmalarını denetleyen Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu "Ülkemizin geleceği olacak çocuklarımız her zaman önceliğimizdir. İlimize yaptığımız bu yatırımda çocuklarımızın en iyi ortamda eğitim alabilmesi için gerekli denetlemelerde bulunduk. Anaokulumuzun bu yıl içerisinde bitmesi için gerekli çalışmaları yaptık. İlimize ve çocuklarımıza hayırlı olması dileğiyle" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
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