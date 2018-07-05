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Almanya'ya IMF'den büyük şok! Düşürdü

IMF, Almanya için 2018 yılı GSYH büyüme tahminini artan korumacılık ve Brexit tehdidinden dolayı aşağı yönde revize etti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 07:52
Almanya'ya IMF'den büyük şok! Düşürdü

Nisan ayında yaptığı açıklamada Almanya'da GSYH'nın 2018 yılında yüzde 2,5 büyüyeceğini tahmin eden IMF, bu beklentisini yüzde 2,2'ye indirdi. Bununla birlikte IMF, 2019 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,0'dan 2,1 seviyesine çıkardı.

Almanya Başbakanı Merkel'in kamu yatırımlarını artırma ve uzun vadeli büyümeyi destekleme planlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten IMF, ancak Berlin'in yapması gereken daha çok şey olduğunu vurguladı.

IMF açıklamasında, "Alman nüfusunun hızla yaşlandığı dikkate alındığında, IMF direktörleri altyapıya ve eğitime kamu yatırımlarının daha da büyütülmesini, özel sektör yatırımlarına daha fazla teşvik verilmesini tavsiye ediyorlar" denildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 07:52
  1. Almanya
  2. merkel
  3. IMF

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  • Nükleer savaşNükleer savaş1 sa önce
    abd nin irana savaşından sonra rusya avrupayi, almanyayi vuracak. Korku sardı merkeli. Hadislerde yazılıdır.
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