Anket sonuçları açıklandı! Merkel'in koltuğu sallanıyor

Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Saksonya eyaletinde yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken; parti 2004 seçimlerine göre 7.4 puan kaybetti. Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif için Partisi (AfD) ise oylarını artırarak ikinci sırayı elde etti.

Irkçı AFD ikinci oldu

Brandenburg'da ise CDU'nun koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 27.5 ile birinci, AfD ise yüzde 22.5 ile ikinci oldu.

Koalisyon tehlikede

Seçim sonuçlarının Merkel'in koalisyonuna darbe anlamına geldiği yorumları yapılıyor. SPD’nin geçici yönetimi seçmenlerine, Merkel ile koalisyonu sürdürmeyi ciddi olarak masaya yatıracaklarını vaat etmişti.

Masaya yatırılması gereken konular var

Merkel'i 14 yıllık iktidarının 10 yılında destekleyen SPD'de üyelerin çoğu ittifakın son bulmasını istiyor. İki partinin yıl sonuna kadar göçmen politikası, vergi ve emeklilik gibi konuları masaya yatırması bekleniyor.

Göçmen karşıtlığıyla bilinen AfD, son dönemde bu iki eyalette, kömür madenlerinin kapatılma planlarına karşı çıkarak oylarını önemli ölçüde artırdı.

Erken seçim beklentisi

Ülkede koalisyon hükümetinin çökmesinin erken seçimi tetikleyebileceği ya da azınlık hükümetinin göreve gelebileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl eyalet seçimlerinde büyük kan kaybeden Merkel, 18 yıldır liderliğini yaptığı CDU'daki görevinden ayrıldı.