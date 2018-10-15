Merkel'e büyük şok! Partisinde hüzün hakim

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yapılan meclis seçimlerinde iktidardaki Hristiyan Sosyal Birlik ciddi oranda oy kaybına uğradı.

Hristiyan Sosyal Birlik, salt çoğunluğu kaybederken, Yeşiller oy oranını artırdı, ırkçı AfD (Almanya için Alternatif Partisi) ise ilk kez meclise girdi.

IRKÇILAR KUTLAMA YAPTI: Irkçıların partisi AfD kutlama yaparken Merkel cephesinde ise hüzün ve hayal kırıklığı yaşandı.

SANDALYE SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ: Federal Meclis’te Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik, ile ortak bir meclis grubu oluşturan ve seçimlere sadece Bavyera’da giren Hristiyan Sosyal Birlik, 2013 yılında yapılan son eyalet seçimlerinde yüzde 47,7 oy oranıyla 180 sandalyeden 101’ini kazanmıştı. Şimdi 79 sandalyeye sahip olacak.

HESSEN EYALETİ'NDE SEÇİMLER VAR: Almanya'da iki hafta sonra Hessen Eyaleti'nde seçimler yapılacak. Hessen eyalet seçimlerinde sağ popülist Almanya için Alternatif’in meclise girmesi bekleniyor. Bu durumda AfD Almanya’daki tüm eyalet meclislerinde sandalye sahibi olmuş olacak.

Bavyera’da 61 yıldır iktidar olan Başbakan Merkel’in CDU partisinin küçük ortağı CSU, 1950’lerden bu yana en büyük yenilgisini aldı. Sonuçların Merkel’in federal hükümetini de etkileyebileceği belirtiliyordu.