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Merkel’den Yahudilere destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kipa giyen iki kişinin saldırıya uğramasının ardından, saldırıyı kınayarak, Yahudilere destek verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:39
Merkel’den Yahudilere destek

Münübe Yılmaz

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, 17 Nisan’da Berlin’de kıpa giyen iki Yahudinin saldırıya uğraması ile beraber, Yahudileri, ülkenin büyük şehirlerinde kipa giymemeleri konusunda uyarmasının ardından, Almanya Başbakanı Angela Merkel yapılan saldırıyı kınayarak, Yahudilere destek verdi. Berlin Yahudiler Merkez Konseyi'nin son günlerde, Almanya sokaklarında gerçekleşen Yahudi karşıtı gösterilerden sonra güvenlikleri gereği kipa giymemelerini tavsiye ettiği Yahudilere, pek çok Alman politikacı ile beraber Merkel de destek verdi. Channel 10 isimli İsrail televizyonuna röportaj veren Merkel, mevcut hükümetin görevinin Yahudi halkını korumak ve güvenliklerini sağlamak olduğunu dile getirdi. “ Maalesef bu Yahudi karşıtlığı çok eskiye dayanıyor. Fakar suan ülkemizde polis korumasının olmadığı hiçbir okul ve sinagog yok.” diyerek, Almanya tarihinde Yahudilere destek veren tek hükümetin kendilerinin olduğunu vurguladı. Almanya Federal Mecisi'ne göre halihazırda 200.000 Yahudinin bulunduğu Almanya, 2000 yılından beri yaklaşık 33.000 Yahudiye vatandaşlık hakkı verdi, fakat bunlardan 32.000’i vatandaşlık teklifini kabul edip Almanya’ya yerleşirken, 1.500 kişi vatandaşlığı reddetti.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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