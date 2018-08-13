Merkel'den Türkiye açıklaması: Kimsenin çıkarına değil

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşa karşı, Almanya'dan Türkiye'ye peş peşe destekler gelmeye devam ediyor. Saatler önce Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" ifadesini kullanmıştı.

ANGELA MERKEL'DEN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Türkiye'ye destek açıklamasında bulundu. Merkel ''Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması kimsenin çıkarına değil'' dedi.

Angela Merkel, Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik refah içinde görmek istediğini belirtti.

ALMAN EKONOMİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron, Almanya'nın Türkiye'nin en önemli ticari ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 37,7 milyar avro olduğunu bildirdi.

Baron, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Türkiye'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin Almanya'ya yansıyıp yansımayacağı konusunda şu an bir değerlendirme yapamayacağını ifade eden Baron, "Almanya, Türkiye’nin en önemli ticari ortağıdır ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 37,7 milyar avrodur" dedi.

ALMAN MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü Jannette Schwamberger de Türkiye'deki gelişmelerin G20 üyeleri arasında ele alınıp alınmayacağı veya bir toplantı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, bu konuda bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Para birimi ve mali istikrara ilişkin konuların ilgili kurumlar tarafından izlendiğini ve analiz edildiğini belirten Schwamberger, bu konuda da Almanya Maliye Bakanlığı’nın bir değerlendirme yapmayacağını kaydetti.