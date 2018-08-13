0553 313 94 23

Merkel'den Türkiye açıklaması: Kimsenin çıkarına değil

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşması kimsenin yararına değil" dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:23
Merkel'den Türkiye açıklaması: Kimsenin çıkarına değil

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşa karşı, Almanya'dan Türkiye'ye peş peşe destekler gelmeye devam ediyor. Saatler önce Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" ifadesini kullanmıştı.

ANGELA MERKEL'DEN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Türkiye'ye destek açıklamasında bulundu. Merkel ''Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması kimsenin çıkarına değil'' dedi.

 Angela Merkel, Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik refah içinde görmek istediğini belirtti.

ALMAN EKONOMİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron, Almanya'nın Türkiye'nin en önemli ticari ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 37,7 milyar avro olduğunu bildirdi.

Baron, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Türkiye'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin Almanya'ya yansıyıp yansımayacağı konusunda şu an bir değerlendirme yapamayacağını ifade eden Baron, "Almanya, Türkiye’nin en önemli ticari ortağıdır ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 37,7 milyar avrodur" dedi.

ALMAN MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü Jannette Schwamberger de Türkiye'deki gelişmelerin G20 üyeleri arasında ele alınıp alınmayacağı veya bir toplantı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, bu konuda bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Para birimi ve mali istikrara ilişkin konuların ilgili kurumlar tarafından izlendiğini ve analiz edildiğini belirten Schwamberger, bu konuda da Almanya Maliye Bakanlığı’nın bir değerlendirme yapmayacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:23
  1. Merkel
  2. Almanya
  3. Merkez
  4. abd
  5. Türkiye
  6. steffen seibert
  7. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • TozerTozer1 sa önce
    Ezeli ve ebedi dostumuz zaten bu merke.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Siyonist İsrail bir ayda 520 Filistinliyi gözaltına aldı
  1. Siyonist İsrail bir ayda 520..
  2. Korktuğu için ameliyat olmadı! 30..
  3. Rus asıllı kadın Kelime-i Şehadet..
  4. Kurban pazarında sahte paraya dikkat!
  5. AK Parti 17 yaşında!
  6. UEFA'dan Türk hakemlere görev
  7. Bu ilde ilk kez bir müftü nikah kıydı
  8. Azerbaycan da Türkiye'den emin!
  9. HSK, ByLock kullanan savcıyı görevden..
  10. Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de önemli..
  11. Erkeğin eşi için kurban kesmesi..
  12. Pompalı tüfeklerle site güvenliğine..
  13. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
  14. Kurban kesmek kimlere vaciptir?
  15. Atiba, futbol oynamak istediği ülkeyi..
  16. GDO’lu besinlere dikkat!
  17. Görme yetilerini kaybedebilirler! 9..
  18. Trafik kazasında acı tesadüf! Görünce..
  19. Hamaney'den Trump'ın teklifine sert..
  20. Seferi kimse kurban kesebilir mi?
Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!