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Merkel'den Türkiye açıklaması: İşbirliği yapmalıyız!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Baltık ülkelerin başbakanları ile düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Merkel, sığınmacı sorununu çözmek için Afrika ile ilişkileri güçlendirmeleri ve Türkiye’yle işbirliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:12
Merkel'den Türkiye açıklaması: İşbirliği yapmalıyız!

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Baltık ülkelerin başbakanları ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "2015'te sığınmacı akını yaşandı. O dönemde dış sınırlarımızı yeterince iyi korumuyorduk. Frontex'i (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) oluşturduk ve bu ciddi bir adımdı ama biz hiç şüphesiz politikamızı ve Afrika'yla ilişkilerimiz güçlendirmeliyiz, ayrıca sığınmacı ve göçmenlerin bulunduğu Türkiye'yle işbirliği yapmalıyız" dedi.

DAEŞ'e karşı mücadelenin önemine vurgu yapan Merkel, "Bu sorunun çözümünde sorumluluğu paylaşmalıyız. Suriye'de savaşı yaratan biz değiliz, savaş bu ülkedeki diktatörlük yüzünden ortaya çıktı. IŞİD'e karşı mücadele etmek lazım. IŞİD yüzünden çok sayıda insan evinden oldu. Sığınmacıların sorunlarına önem vermeli, bu sorunla baş edebilen ülkelerden ders almalıyız" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 11:12
  1. Almanya
  2. Türkiye
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