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Merkel'den Türkiye açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi."

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:04
Merkel'den Türkiye açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama geldi.

Merkel, "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi.

ALMAN HÜKÜMETİ'NDEN DE MALİ YARDIM AÇIKLAMASI

Federal Hükümet'in Sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de yaptığı haftalık basın toplantısında "Biz her zaman tekrar tekrar söylediğimiz gibi Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak için yapıcı çaba sarf ediyoruz. Türkiye ile Almanya arasında iyi ekonomik ilişkilerin kurulması için çalışıyoruz. Bizim isteğimiz bu yönde" dedi.

Türkiye'ye mali yardım yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir soruya da Seibert, federal hükümetin gündemde böyle bir konu olmadığını kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:04
  1. Türkiye
  2. almanya
  3. merkel

YORUM YAZ

  • hasanhasan45 dk önce
    Sen sadece bize mal satmak istiyorsun. Amacını biliyoruz. Fırsatını bulsan bir kaşık suda bogarsınız.
  • cemcem31 dk önce
    şimdilik demiş ama
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