Merkel'den Trump'a Rusya cevabı!

Brüksel'deki NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kahvaltıda bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'ya yönelik çok sert bir ifade kullandı. Trump, Almanya için "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" dedi.

ABD Başkanı, Almanya'nın Rusya'dan büyük ölçüde doğal gaz almasını buna gerekçe olarak gösterdi.

ALMANYA'DAN CEVAP GELDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın "Almanya Rusya'ya esir" sözlerine cevap verdi.

Şansölye Merkel, Trump'a Almanya'nın "bağımsız bir ülke" olduğunu hatırlatıp, "Biz özgürlükte birleşmiş Federal Almanya Cumhuriyeti'yiz. Bu yüzden de bağımsız politikalarımızı üretip bağımsız kararlarımızı alabiliyoruz" dedi.