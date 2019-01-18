Merkel'den "tarımda dijitalleşme" uyarısı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, tarımda dijitalleşmenin açlık, verimsizlik ve iklim değişikliği gibi sorunların çözümlerine fırsatlar sunduğunu belirterek, "Dijitalleşmede insanı merkeze koymak gerekir ve uluslararası iş birliğine ihtiyaç var." dedi.

Merkel, başkent Berlin'de bu yıl 11'incisi düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nda yaptığı konuşmada, aralarında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bulunduğu 70 ülkeden tarım bakanının bir araya gelmesinden mutlu olduğunu belirterek, bunun tarımda yaşanan sorunların çözümü için istekli olunduğunu gösterdiğini söyledi.

Merkel, bakanlara "Dijital teknolojilerin tarımın geleceği için önemini" anlatarak, Almanya'nın foruma ev sahipliği yaparak küresel iş birliğini desteklediğini kaydetti.

Tarımda dijitalleşmenin açlık, verimsizlik ve iklim değişikliği gibi sorunların çözümlerine fırsatlar sunduğunu belirten Merkel, "Dijitalleşme, sorunların çözümü için çok fırsatlar sunuyor. Dijitalleşmede insanı merkeze koymak gerekir ve uluslararası işbirliğine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerin üretimlerine inovasyon katarak verimliliklerini artırmaları için dijitalleşmeyi ön planda tutmalarını isteyen Merkel, değer zinciri içinde tarıma daha fazla yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre dünya nüfusunun 2050’de 10 milyara ulaşacağını hatırlatarak, tarımda üretimin sürekliliği için gelişmekte olan ülkelerde çiftçilerin pazara erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Tarımda dijitalleşme ile çiftçilerin piyasa fiyatlarını kolayca bileceğini, piyasanın daha saydam olacağına ve pazarlamanın daha verimli yapılacağına işaret eden Merkel, bunun için de uluslararası iş birliğinin şart olduğunu vurguladı.

Tarım bakanlarının çok önemli gelişmelerin olduğu bir zamanda bir araya geldiklerini söyleyen Merkel, bakanlardan ülkelerinde dijitalleşme konusunda rekabeti artıracak regülasyonların yapılmasını istedi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanı Julia Klöckner de daha fazla üretim yapıp daha fazla insanı beslemek için tarımda verimliliği artırmak gerektiğini, bunun da ancak dijitalleşme ile başarılacağını söyledi.

Akıllı tarımla az kaynak kullanarak, daha fazla ürün elde edileceğini vurgulayan Klöckner, bunun da kaynakların daha sürdürebilir olmasına katkı yapacağını dile getirdi.

Merkel, konuşmasından önce 70 bakan ile aile fotoğrafı çektirdi. Konuşmasından sonra bakanlarla tek tek selamlaşan Merkel, Pakdemirli ile bir süre sohbet etti.