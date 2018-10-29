Merkel'den şoke eden açıklama! Aday olmayacak

Almanya'da Hessen eyaletindeki seçimlerde koalisyon partileri CDU ve SPD büyük oy kaybına uğradı. Seçimlerin kazananı ise oylarını artıran Yeşiller ve ilk kez eyalet parlamentosuna giren sağ popülist AfD oldu.

Reuters haber ajansı, Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) liderliğine yeniden aday olmayacağını bildiriyor. Şansölye Merkel, 18 yıldır CDU'un başındaydı.