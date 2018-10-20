Merkel'den Suudi Arabistan'a sert tepki: Kabul etmiyorum!
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında önemli bir açıklama yaptı. Merkel, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamayı kabul etmediğini söyledi.20 Ekim 2018 Cumartesi 16:31
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında bir açıklama yaptı.
Almanya'nın doğusunda partisinin bölgesel bir toplantısında konuşan Merkel, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı'nın ölümüne getirdiği açıklamayı kabul etmediğini söyledi.
Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan "arbede" neticesinde öldüğünü duyurmuştu.
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