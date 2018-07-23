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Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilk tepki: Saygı duyuyorum...

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Alman Milli Takımını bırakma kararı hakkında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Özil, çok büyük katkı yaptı, kararına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:14
Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilk tepki: Saygı duyuyorum...

Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil, Dünya Kupası sürecinde ve öncesinde kendisine getirilen eleştiriler ve Recep Tayyip Erdoğan'la çekilen fotoğrafının ardından karşılaştığı tepkiler nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

"KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

Mesut Özil'in Almanya milli takımını bırakmasıyla ilgili olarak Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert "Merkel, Mesut Özil'in kararına saygı duyuyor." açıklaması yaptı.

Seibert, "Mesut Özil harika bir futbolcu, milli takımda harika işler yaptı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:14
  1. Angela Merkel
  2. Mesut Özil

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