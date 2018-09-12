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Merkel'den kritik Suriye açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına yönelik tehdit gibi bir açıklamada bulundu. Merkel, "Almanya kimyasal silah kullanımını görmezden gelmeyecek" dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:43
Merkel'den kritik Suriye açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına yönelik açıklamada bulunarak, "Almanya kimyasal silah kullanımını görmezden gelmeyecek" dedi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İdlib'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek demek istedi" demişti.

 Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da geçtiğimiz günlerde, "Şu an gündemimizde İdlib’de insani felaketin önlenmesi var" derken, Esed rejiminin olası bir kimyasal silah saldırısının ardından ABD, Fransa ve İngiltere’nin muhtemel ortak operasyonuna Almanya’nın da katılıp katılamayacağına ilişkin Alman Savunma Bakanlığı’nın inceleme yaptığı iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:43
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