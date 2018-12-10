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Merkel'den "göç sorunu için toplu çalışma" çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, göç sorunu konusunda bireysel politikaların yetersizliğine dikkati çekerek, soruna toplu şekilde çözüm bulunması çağrısı yaptı

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:32
Merkel'den "göç sorunu için toplu çalışma" çağrısı

MARAKEŞ (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, göç sorunu konusunda bireysel politikaların yetersiz kalacağını belirterek, soruna toplu şekilde çözüm getirilmesi çağrısında bulundu.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülkelerin hazırladığı "Küresel Göç Sözleşmesine" ilişkin uluslararası konferansta Merkel, "Bütün dünya göç sorunuyla karşı karşıya. İnsan hakları, göçmenler de dahil tüm dünya nüfusunu kapsıyor." dedi.

Anlaşmanın öneminin, güvenli ve düzenli göç konusunu ele almakta yattığını belirten Merkel, piyasa dinamikleri ve ekonomik kalkınmanın sürdürülmesi için göçün zaruri olduğuna dikkati çekerek, insan ticareti ve düzensiz göçle mücadele çağrısında bulundu.

Merkel, ülkesinin demografik yapısı göz önüne alındığında, gelecekte göçmenlere ihtiyacı olacağına işaret etti.

Fas Kralı 6. Muhammed adına konuşan Fas Başbakanı Saadeddin El-Osmani, uluslararası toplumun göç konusunda toplu ve sorumlu dayanışmayı ne ölçüde sağlayabileceğini göstermesinin konferansa yönelik en önemli durum olduğunu kaydetti.

Göç konusunun güvenlik meselesi olmaması gerektiğini belirten Osmani, "Güvenlik meselesi, göçmenlerin haklarının ihlali için bir gerekçe olmamalı. Bir göçmenin bu tarafta ya da sınırda bulunması, insanlık ve onurundan bir şey azaltmaz veya artırmaz." diye konuştu.

BM'ye üye ülkelerin hazırladığı "Küresel Göç Sözleşmesi" Fas'ta imzalanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de sözleşmenin göçmenlerin karşı karşıya kaldığı sorunlarla mücadelede yol haritası olacağını belirtmişti.

Yasal bağlayıcılığı bulunmayan bu anlaşmanın uluslararası iş birliği için bir çerçeve niteliğinde olduğunu ifade eden Guterres, anlaşmanın göçmenlere insan haklarından yararlanma imkanı vereceğini söylemişti.

Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Bulgaristan, Hırvatistan, ABD, Macaristan, Avustralya ve İsrail, sözleşmeyi imzalamayacaklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:32
  1. Almanya
  2. Fas
  3. Marakeş
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