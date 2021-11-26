  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Merkel'den giderayak kriz: 'Onlar yüzünden'
Avrupa

Merkel'den giderayak kriz: 'Onlar yüzünden'

Almanya Başbakan Merkel, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin Minsk’in ürünü olduğunu belirterek Varşova’ya desteğini dile getirdi. Merkel'in bu çıkışıyla kriz farklı bir boyut kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 16:44:00 -
Merkel'den giderayak kriz: 'Onlar yüzünden'

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüştü.

Merkel, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Polonya Başbakanı'na Almanya adına tam dayanışmamızı ifade ettik. Belarus’un, hibrit saldırı ruhunda, göçmenleri kandırıp çekerek bu durumu kışkırttığından, sadece Polonya’yı değil tüm Avrupa Birliği’ni zayıflatmak istediğinden eminiz. Bu nedenle bir yandan Polonya’yla tam dayanışma, diğer yandan söz konusunun AB ve Belarus arasındaki konu olduğu açık” ifadesini kullandı.
Merkel, “Bu bağlamda, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi yakından koordine edildi. Bunu Polonya Başbakanı ile görüştüm” diye ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılın Öğretmeni seçilen Taştan, Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Gündem

Yılın Öğretmeni seçilen Taştan, Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Ağrı’da öğretmenlik yapan ve ‘Yılın Öğretmeni’ seçilen Mustafa Taştan, Öğretmenler Gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya ..
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Gündem

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Yeni kimliklerle ilgili flaş karar geldi. E-imzaların, kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacağı duyuruldu. E-imza'nın çipli kim..
39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyu devreye alındı! İşte üretim miktarı
Ekonomi

39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyu devreye alındı! İşte üretim miktarı

Açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyuyla ilgili sevindiren ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay