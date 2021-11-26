Merkel'den giderayak kriz: 'Onlar yüzünden'

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüştü.

Merkel, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Polonya Başbakanı'na Almanya adına tam dayanışmamızı ifade ettik. Belarus’un, hibrit saldırı ruhunda, göçmenleri kandırıp çekerek bu durumu kışkırttığından, sadece Polonya’yı değil tüm Avrupa Birliği’ni zayıflatmak istediğinden eminiz. Bu nedenle bir yandan Polonya’yla tam dayanışma, diğer yandan söz konusunun AB ve Belarus arasındaki konu olduğu açık” ifadesini kullandı.

Merkel, “Bu bağlamda, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi yakından koordine edildi. Bunu Polonya Başbakanı ile görüştüm” diye ekledi.