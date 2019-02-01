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Merkel'den flaş açıklama: Rusya ihlal etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin INF'den çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim için Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği açıktır" dedi.

01 Şubat 2019 Cuma 19:03
Merkel'den flaş açıklama: Rusya ihlal etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesine ilişkin, "Bizim için Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği açıktır. Bundan dolayı Rusya ile de konuşmak lazım. Biz Alman tarafı olarak bu 6 ay içinde yine de görüşmeler yapmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Merkel ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

ABD'nin INF'den çekilmesinin NATO için ne anlama geldiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Merkel, bu konunun son haftalarda NATO içinde de ele alındığını hatırlattı.

"Her şeyi yapacağız"

Görüşmeleri sürdürmek için 6 aylık süreyi kullanmak gerektiğini ifade eden Merkel, "Bizim için Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği açıktır. Bundan dolayı Rusya ile de konuşmak lazım. Biz Alman tarafı olarak, hem Almanya Dışişleri Bakanı hem de ben, bu 6 ay içinde yine de görüşmeler yapmak için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Merkel, NATO'nun bu durumu dikkatli bir şekilde analiz edeceğini ve sonuçlar çıkaracağını da kaydetti.

Paşinyan'ın yolsuzlukla mücadelesine destek

Ermenistan'ın ekonomik olarak gelişmesi için destek vereceklerini ifade eden Merkel, geçen yıl iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin yüzde 40 arttığını belirtti.

Merkel, ikili ilişkileri de artırmak istediklerini ifade ederek, Paşinyan'ın Ermenistan'ın ekonomisini olumsuz etkileyen yolsuzluğa karşı mücadelesine destek vereceklerini dile getirdi.

Dağlık Karabağ konusunda Minsk sürecinin korunması gerektiğini ifade eden Merkel, Paşinyan'ı bu sorunun çözümü için girişimlerini sürdürmesi konusunda cesaretlendirdiğini kaydetti.

"Venezuela halkının başarılı olmasını istiyoruz"

Venezuela'daki gelişmelere de değinen Merkel, Alman hükümetinin bu konudaki tutumunu Venezuela halkının tarafından belirlediğini, Alman hükümetinin Nicolas Maduro'nun Devlet Başkanı olduğu seçimin özgür olmadığı yönünde değerlendirmesinin bulunduğunu vurguladı.

Merkel, Venezuela halkının kendi talepleri konusunda başarılı olmasını istediklerini, bunun da seçimle olabileceğini belirterek, ülkede gerilimin artmaması yönünde katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Almanya'nın Ermenistan'ın önemli bir partneri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok dinamik olduğunu ifade etti.

"Hem Almanya'nın hem de Avrupa Birliği'nin demokratik reform sürecinde Ermenistan'a yardımcı olmak için hazır olmalarından memnunuz." diyen Paşinyan, yabancı yatırımcıları ülkesine çekmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 19:03
  1. Merkel
  2. ABD
  3. Almanya
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