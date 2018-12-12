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Merkel'den DİTİB açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Almanya'da imamlık meslek eğitimine ihtiyacımız var. Bu bizi bağımsız kılar ve gelecek için gereklidir"

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:17
Merkel'den DİTİB açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede imamlık için meslek eğitimi verilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Merkel, Federal Meclis'teki sözlü soru önergeleri gününde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bir milletvekilinin "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB), iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izlenmeyeceği iddiaları"na yönelik sorusuna cevap veren Merkel, kimin ne zaman hangi kapsamda izleneceğine güvenlik birimlerinin karar verdiğini vurguladı.

DİTİB'in birçok temsilcisiyle birlikte çalıştıklarını vurgulayan Merkel, bu konuda kurumun yakın bağları olması nedeniyle Türkiye ile de görüşme yapma yaklaşımında olduklarını kaydetti.

Merkel, DİTİB konusunda rahatsızlık duydukları gelişmelerin olduğunu, bunu da muhataplarına açık bir şekilde ifade ettiklerini belirtti.

Almanya'da üniversitelerde İslam dini dersinin okutulduğunu anımsatan Merkel, "Benim açımdan Almanya'da imamlık meslek eğitimine ihtiyacımız var. Bu bizi bağımsız kılar ve gelecek için gereklidir." dedi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:17
  1. DITIB
  2. Merkel

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