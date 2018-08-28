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Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü zannederek Ermenistan’ın başkenti Erivan’ın görüntüsünü paylaştı.

28 Ağustos 2018 Salı 12:47

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Güney Kafkasya ziyareti sırasında bir gafa imza attı. Merkel, Dağlık Karabağ yüzünden yıllardır süren bir anlaşmazlık yaşayan Azerbaycan'la Ermenistan'ı karıştırdı. Başbakan, Instagram hesabında Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın görüntüsünün yer aldığı hikayesiyle birlikte 'Azerbaycan'dan günaydın' mesajı paylaştı. Hikayesinde 'Günaydın Azerbaycan. Kafkasya ziyaretimin 3. günü' diye seslenen Merkel'in bu gafı kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Durumu fark eden kullanıcılar, Instagram'da 24 saat içinde silinen videoyu kaydedip YouTube'da yayınladı. ​Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.


Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 12:47
  1. Merkel
  2. Azerbaycan
  3. Ermenistan

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