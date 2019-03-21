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Merkel’den Brexit’in ertelenmesine destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mecliste gerçekleştirdiği konuşmasında Avam Kamarası’nın onay vermesi halinde Avrupa Birliği’nden çıkışın Haziran ayının sonuna kadar ertelemesine ilke olarak olumlu batıklarını söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:23
Merkel’den Brexit’in ertelenmesine destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mecliste gerçekleştirdiği konuşmasında Avam Kamarası’nın onay vermesi halinde Avrupa Birliği’nden çıkışın Haziran ayının sonuna kadar ertelemesine ilke olarak olumlu batıklarını söyledi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’de 22 Mart’ta yapılacak olan Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde Federal Meclis’te yaptığı konuşmada İngiltere’nin AB’de ayrılmasına 8 gün kalmasına rağmen İngiltere’nin henüz karar veremediğini söyledi. Merkel, önce İngiliz Avam Kamarası’nın onay vermesi halinde çıkışın Haziran ayının sonuna kadar ertelemesine ilke olarak olumlu batıklarını, eğer Avam Kamarası’nda olumlu bir oylama olmazsa AB Başkanları bir araya gelerek durumu değerlendireceklerini belirtti.


İngiltere’nin AB’den ayrılması konusunda her türlü olumlu ve olumsuzluğa hazır olduklarını belirten Merkel, AB ülkeleri ile İngiltere arasındaki ürün transferi, Erasmus öğrencilerinin durumu ve AB ülkelerinde yaşayan İngilizler ve İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarının durumları hakkında tedbirler almaya hazır olduklarını dile getirdi.


Merkel,"Acil durumlar, yaşanılacak olumsuzluklar karşısında hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız" diyerekİngiltere’nin Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır kurallarının mutlaka hallolmasını talebini yineledi. Merkel, 27 AB ülkesi liderine de seslenerek İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra AB’nin geleceğine yönlenmelerine gerektiğini belirterek, "Dünya yeni bir düzen alıyor. AB de bu düzende nerede olacağına karar vermelidir. AB, yeni dünya düzeninde tek güç olarak katılmalı ve iç pazarını güçlendirmelidir. Avrupa’nın rolünün büyümeye devam ediyor. Refah vaadi ve güvenlik vaadi sürdürülmelidir. Çok taraflılık, Avrupa’ya barış ve refah herkesin yararına olacaktır. Avrupa’nın ekonomik gücü artmıştır. Dünya devleri ile mücadele edebilmek için yeterli değildir. Bunu için de euro’yu güçlendirmeliyiz. AB ülkeleri arasında Bankalar Birliği kısa bir zamanda yürürlüğe girmelidir. Böylelikle finansal risk azaltılması için riskin ülkelere bölünmesi gerekiyor" diyerek güçlü Avrupa için herkesin üzerini düşeni yapması istedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:23
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