0553 313 94 23

Merkel'den Brexit açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "(İngiltere'nin Brexit tarihinin uzatılması talebi) Kısa süreli bir uzatma üzerinde konuşulur"

21 Mart 2019 Perşembe 13:31
Merkel'den Brexit açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Brexit müzakerelerini uzatma isteğine ilişkin, "Kısa süreli bir uzatma üzerinde konuşulur." dedi.

Merkel, Federal Mecliste (Bundestag) yaptığı konuşmada, son haftalarda İngiltere'nin AB'den nasıl ayrılacağının kendilerini meşgul ettiğini belirterek, ayrılmanın öngörüldüğü 29 Mart'a 8 gün kala bu soruya hala kesin bir cevap verilmediğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit tarihinin 30 Haziran 2019'a ertelenmesini talep ettiğini hatırlatan Merkel, şunları belirtti:

"Bu konuyu Avrupa Birliğine üye 27 ülke ile bugün yoğun bir şekilde müzakere edeceğiz. Önümüzdeki hafta İngiltere Parlamentosu çıkış anlaşmasına olumlu oy verirse prensip olarak bu talebi yerine getirebiliriz. Ancak somut bir tarih olan 30 Haziran ile ilgili olarak mayıs ayı sonunda Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağını göz önünde bulundurmamız lazım. Yani Avrupa Parlamentosu seçimlerinin geleceğini ve yasallığını dikkate almalıyız. Ancak kısa süreli bir uzatma üzerinde konuşulur."

Merkel, İngiliz Parlamentosunda çıkış anlaşmasına ilişkin olumlu bir sonuç çıkmaması ve oylama yapılmaması durumunda İngiltere'nin ayrılış tarihi ilgili "AB Konseyi'nin başka bir toplantı yapıp yapmaması konusunun açık tutulacağını" vurguladı.

İngiltere'nin AB'den anlaşmayla ayrılması gerektiğine inandığını ifade eden Merkel, bunun sadece İngiltere'nin değil, Almanya'nın ve Avrupa Birliğinde kalacak 27 ülkenin de çıkarına olduğunu yineledi.

Anlaşmalı bir Brexit için çalışılması gerektiğini söyleyen Merkel, ancak anlaşmasız Brexit için de hazırlıklı olduklarını belirtti.

Merkel, ülkesinin Brexit'ten bağımsız olarak İngiltere ile yakın iş birliği içinde bulunacağını dile getirdi.

Avrupa'da ortak silah ihracatı ve endüstri alanında uluslararası ortak projeler geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Merkel, silah sistemlerinin geliştirilmesi konusunda ortaklar arasında güvene ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:31
  1. Almanya
  2. Almanya BaşbakanıAngela Merkel
  3. Brexit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    1. Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    2. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    3. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    4. Kayseri’de 865 trafik kazasında 311..
    5. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    6. Siirt Üniversitesi personel alımları..
    7. Down sendromlu çocuklar vosvoslarla..
    8. Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti!..
    9. Bursa’da Nevruz coşkusu
    10. "Azınlıkların hakları konusunda samimi..
    11. Taksim-Kabataş füniküler hattında..
    12. Camilere yapılan saldırıya üzülen..
    13. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    14. Kılıçdaroğlu fena gaza geldi!..
    15. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr...
    16. Düşen uçağın pilotları son ana dek..
    17. Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması
    18. MHP'li Başkana bıçaklı saldırı
    19. Tarsus’ta esnaf odaları tek çatı..
    20. Aydın Ekonomi Kulübü, yerel kalkınmayı..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!