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Merkel'den açık tehdit! Savaş başlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı şirketlere gümrük vergisi tehdidinin ardından ticaret savaşları hakkında uyarıda bulundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:34
Merkel'den açık tehdit! Savaş başlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başta Almanya olmak üzere Avrupalı ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidine karşılık, 'ticaret savaşı' uyarısında bulundu.

ABD, gümrük vergisi ve NATO harcamaları konusunda gerilimi artıran taraf olarak görülüyor.

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta yapılacak NATO zirvesinde diğer üyelere, ABD'nin "dünyanın kumbarası" olmayacağını" söyleyeceği bildirildi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ KONUŞTU

Trump'ın Batı Virginia'ya uçuş sırasında Başkanlık uçağında gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gridley şöyle konuştu: "Başkan bu toplantılara Amerikan halkını korumak, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla omuz omuza durmak fikriyle gidecek ancak daha önce de çok kez söylediği gibi, Amerika çok kez dünyanın kumbarası olarak görülüyor. Artık buna son verilmeli."

TRUMP BASKI YAPIYOR

Trump, NATO müttefiklerine askeri harcamalarını artırmaları için baskı yapıyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:34
  1. Angela Merkel

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