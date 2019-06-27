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Merkel yine titrerken görüntülendi

Almanya Şansölyesi Angela Merkel başkent Berlin’de katıldığı törende yine titrerken görüntülendi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:33
Merkel yine titrerken görüntülendi

Almanya Şansölyesi Angela Merkel başkent Berlin’de katıldığı törende yine titrerken görüntülendi.


Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in, bu sabah Berlin’de katıldığı bir törende yine titrediği görüldü. İki haftadan kısa bir süre içerisinde ikinci kez titreyen Merkel’in sağlığından endişe ediliyor. Sabahın erken saatlerinde Almanya’nın yeni adalet bakanına görev teslim töreni sırasında meydana gelen olayda Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in yanında duruyordu. Merkel’e 1 bardak su verildi ancak reddetti. Yarım saat sonra parlamentoya gelen Merkel’in iyi olduğu öğrenildi.


G20 Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Japonya’ya hareket edecek olan Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, her şeyin yolunda olduğunu ve planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşıladığı resmi tören sırasında şiddetli bir şekilde titrediği ve dudaklarını ısırdığı, marşların okunmasının ardından normal bir şekilde yürüdüğü gözlenmişti. Merkel yaptığı açıklamada susuz kaldığı için titrediğini belirterek, "Üç bardak su içtim, titrememin nedeni buydu" açıklamasını yapmıştı. Zelensky de Merkel’in sağlığıyla ilgili endişelenecek bir durum olmadığını ifade etmişti. Ancak birçok kişi Merkel’in açıklamasını kabul etmemiş ve titremenin bir hastalık belirtisi olabileceğini iddia etmişti.


Londra’da pratisyen doktor Mike Fitzpatrick konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Görüntüleri izledim ve çok garip olduğunu düşündüm. Birkaç dakika sonra uzaklaştı ve tamamen iyi görünüyordu çok garipti. Susuz kalmaktan bahsettiğimi okudum ama öyle olduğunu sanmıyorum. Normalde su kaybı olduğunda insanlar böyle titremez. Çok aç olunsa belki ama susuzluk bunu yapmaz” diyerek, yüksek ateş, panik atak veya sıtma gibi hastalıkların titremeye neden olabileceğini ancak Merkel’in titremesinin bu nedenlerden kaynaklanmasının mümkün olmadığını söylemişti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:33
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