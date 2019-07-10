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Merkel yine titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Finlandiya Başbakanı Antti Ritte'yi askeri törenle karşıladığı sırada bir kez daha titreme nöbeti geçirdi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:25
Merkel yine titreme nöbeti geçirdi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir kez daha titreme nöbeti geçirdi.

Merkel, başbakanlıkta Finlandiya başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi.

Merkel'in titreme esnasında dişlerini sıktığı ve kendisini kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Başbakanlıktan ismini vermek istemeyen bir yetkili, Merkel'in sağlığının yerinde olduğunu bildirdi.

Alman Şansölye böylece son 3 haftada, üçüncü kez titreme nöbeti geçirmiş oldu.

Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.



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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:25
  1. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  2. Finlandiya Başbakanı Antti Ritte

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