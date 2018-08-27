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Merkel ve Trump'tan kritik görüşme!

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donal Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir telefon görüşmesi yaptı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:32
Merkel ve Trump'tan kritik görüşme!

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki gelişmelerle özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaştıklarını belirtti.

Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Trump’ın telefonda görüştüğünü kaydederek, görüşmenin merkezinde, güncel uluslararası sınamaların ve ticari konuların yer aldığını bildirdi. 

"Şansöyle Merkel ve Başkan Trump, Suriye’deki gelişmelerle, özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaşıyorlar." ifadesini kullanan Seibert, Rusya’ya, Suriye rejimi üzerinde etkili olma ve gerilimin artmasını engelleme çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Seibert, Ukrayna'nın ve Batı Balkanların da görüşmenin konusu olduğunu aktardı. 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:32
  1. Merkel
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