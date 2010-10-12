Merkel ve Seehofer, Müslümangöçmenlere ‘hayır’ dedi

Seehofer, Müslüman ülkelerden gelecek göçe karşı çıkarken, Yeşiller Eşbaşkanı Claudia Roth, muhafazakar siyasiden Türk ve Arap göçmenlerden özür dilemesini istedi. Seehofer’in göçmenlere yönelik düşmanca tutumunu Almanya Başbakanı Merkez de destek verdi. Bavyera Başbakanı ve Federal Hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin Başkanı (CSU) Horst Seehofer, bir taraftan diğer dinlere tolerans taraftarı olduğunu açıklarken, diğer taraftan da Hıristiyan kültürüne ait olmayanlardan Alman kültürünü kabul etmelerini talep etti. Bununla birlikte, İslam kültürüne ait göçmenlerin ülkeye göçlerine karşı olduğunu dillendirdi. Focus dergisine konuşan Bavyera Başbakanı, “Türkiye ve Arap ülkelerden gelen göçmenlerin, genel olarak çok zorlandıkları oldukça açık” dedi.