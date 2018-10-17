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Merkel: Tüm senaryolara karşı hazırlıklıyız

Almanya Başkabanı Angela Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılması durumunda yaşanacak tüm senaryolara hazır olduklarını belirtti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:16
Merkel: Tüm senaryolara karşı hazırlıklıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda tüm senaryolara hazırlandıklarını söyledi.

Merkel, Federal Meclis'te, bu akşam başlayacak AB Lider Zirvesi'ne ilişkin yaptığı konuşmada, zirvede Brexit konusunun da ele alınacağını belirterek, şimdiye kadar gerçekleştirilen görüşmelerde iki tarafın iyi niyetli yoğun müzakereler yaptığını kaydetti.

AB Komisyonunun Brexit müzakerecisi Michel Barnier'in Brexit anlaşmasının yüzde 90’ının tamamlandığını ifade ettiğine işaret eden Merkel, ancak İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır konusunun çözülmediğini dile getirdi.

Brexit konusunda iyi ve kabul edilebilir bir anlaşmanın zamanında yapılması fırsatının hala bulunduğunu savunan Merkel, Brexit'ten sonra İngiltere’nin AB’nin yakın ve güvenilir bir partneri kalmasını arzu ettiğini kaydetti.

Anlaşma yapılmadan İngiltere’nin AB'den ayrılabilme olasılığına da değinen Merkel, "Sorumlu ve ileriyi gören hükümet yönetimi olarak tüm senaryolara hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AB üyesi olmakla partneri olmak arasında fark olması lazım"

Merkel, Almanya’da yaşayan İngiliz vatandaşlarının durumu, İngiltere’de yaşayan Almanların ve şirketlerin olumsuz etkilenmemesi gibi somut konuların bulunduğuna işaret etti.

AB'de kalacak 27 ülkenin bütünlük içinde bir çözüm bulmalarının önemli olduğunu belirten Merkel,  diye konuştu.

Terör ve siber saldırılarla mücadele

Gelecek yıl Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yapılacağına da dikkati çeken Merkel, adil ve özgür seçimlerin işleyen demokrasilerin temelini oluşturduğunu, bu temeli teknolojinin hızlı değiştiği dönemde de etkili şekilde korumak gerektiğini vurguladı.

Deneyimlerin, seçmenlerin demokratik iradesinin dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar veya bilgilerin istismar edilmesiyle tahrif edildiğini gösterdiğini anlatan Merkel, “Seçimleri manipüle edenler veya siber suçları işleyenler ülke sınırlarında durmuyor." dedi.

Zirvede, sosyal medyada bilgilerin seçim kampanyalarında istismar edilmemesi ve partilerin dezenformasyon yapmamaları için düzenleme yapılması konusunun gündeme alınacağını belirten Merkel, “Bu konuda maddi yaptırımlar düşünülebilir. Siyaset sorumluk almak anlamına gelir. Avrupa’nın demokratik oyun kurallarına uymayanlar AB’den partiler için maddi yardımlar almayı bekleyemez." ifadesini kullandı.

Merkel, siber saldırılarını önleme konusunda gelecekte AB içinde daha yakın iş birliği içinde olacaklarını dile getirdi.

"Kabul edilebilir bir durum değil"

Terör saldırılarını önleme konusunda da bilgi paylaşımını daha iyi yapmak gerektiğini söyleyen Merkel, şunları kaydetti:

"Sistemlerimizin ulusal ve uluslararası çapta uyumlu olmamasından dolayı saldırıların engellenememesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda çalışmak gerekir. Bunun yanında halkın temel özgürlüklerine kısıtlama getirmeden internet sayfalarında terör propagandası gibi yasa dışı içeriklerin kaldırılmasının kolaylaşması lazım."

AB Liderler Zirvesi’nin ardından Brüksel’de Asya-Avrupa Toplantısı’nın (ASEM) yapılacağına işaret eden Merkel, Asya ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:16
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