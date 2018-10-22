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Merkel tüm dünyaya duyurdu! Almanya'dan Suudi Arabistan'a ağır yaptırım

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası Suudi Arabistan'a en ağır tepki Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Merkel, "Kaşıkçı olayı aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak" dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:58
Merkel tüm dünyaya duyurdu! Almanya'dan Suudi Arabistan'a ağır yaptırım

Merkel, Hessen eyalet seçimi kampanyası dolayısıyla bulunduğu Ortenberg'de partililere yaptığı konuşmada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, “İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda yaşananlara bakın ne kadar da canavarca. Şunu vurgulayarak söylemek istiyorum; bu olay aydınlatılmalıdır ve bu olay aydınlatılmadığı müddetçe Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak.” diye konuştu.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yıl başından bu yana Cezayir'in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu.

Almanya, yılın 9 ayında Suudi Arabistan'a yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:58
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  • halil45halil4529 dk önce
    prens salman kralliktan vazgeciyor gizli servisin basina geciyor
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