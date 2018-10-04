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Merkel, Terör Devleti İsrail'le el ele verdi! 'İran'ı engellemeliyiz'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi ziyarette bulunduğu İsrail'de İran'ın nükleer silah edinmemesi için ne gerekiyora yapılması gerektiğini belirtti.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:41
Merkel, Terör Devleti İsrail'le el ele verdi! 'İran'ı engellemeliyiz'

Almanya Başkanı Angela Merkel resmi ziyaret için geldiği İsrail'de, "İran'ın nükleer silah elde etmemesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği konusunda (İsrail'le) hemfikiriz." dedi.

Batı Kudüs'teki Hayfa Üniversitesinde kendisine fahri doktora unvanı takdim edildiği törene katılan Merkel, törenin ardından düzenlenen oturumda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Merkel, İran'la ilgili bir soru üzerine "İran'ın nükleer silah elde etmemesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği konusunda (İsrail'le) hemfikiriz. Farklı görüşlere sahip olduğumuz konu ise İran ile varılan anlaşmanın nükleer çalışmaları engellemek için bir yol olup olmadığıdır." dedi.

Han el-Ahmer'deki yıkım kararının ziyarete etkisi yok

Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle İsrail'e yönelik tehdidin "arttığını" söyleyen Merkel, "İsrail'in Han el-Ahmer'de yıkım gerçekleştirmesi halinde Tel Aviv yönetimine ziyaretini erteleyebileceği uyarısında bulunduğu" yönündeki haberleri ise yalanladı.

Merkel, "Bu haberler doğru değil. Bu (Han el-Ahmer'deki yıkım), İsrail'in aldığı bir karar ve ziyaretimize bir etkisi olmadı." diye konuştu.

Almanya Başbakanı, Hayfa Üniversitesi'ndeki tören öncesi ise Yad Vashem Müzesi'ni (Soykırım Müzesi) ziyaret etti. Ziyaretçi defterine yazdığı notta Merkel, "Almanya'nın Holocostu hatırlama ve anti-Semitizm, ırkçılık ve nefretle mücadele konularında sorumluluk taşıdığını" ifade etti.

Dün akşam Tel Aviv'e gelen Merkel, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katılmıştı. Bugün öğle yemeğinde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin​ ile bir araya gelecek olan Merkel, daha sonra Başbakan Netanyahu ile görüşecek.

İki liderin İran, Filistin-İsrail meselesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele alması bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:41
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  2. Angela Merkel
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