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Merkel "soykırım" demedi!

Ermenistan'a ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye düşmanlarının safsatası haline gelen sözde "Ermeni Soykırımı" hakkında konuşurken, "soykırım" kelimesini kullanmadı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:41
Merkel "soykırım" demedi!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gürcistan’dan sonra dün Ermenistan’ın başkenti Erivan’a yaptığı ziyarette, "1915 olaylarının unutulmaması gerektiğini, unutulmayacağını" belirtti; ancak "soykırım" sözünü kullanmadı.

2016’da Alman Federal Parlamentosu’nun 1915’te Ermenilere yönelik olayları “soykırım” olarak tanıması Türkiye ile krize yol açmıştı. Alman Parlamentosu’nda 2016 yılında düzenlenen töreni “kültürel anma” olarak nitelendiren Merkel, ancak orada kullanılan “soykırım” tanımının hukuki değil, siyasi bir niteleme olduğunu belirtti. 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:41
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  2. 1915
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