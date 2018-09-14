Merkel NATO'yu uyardı: Güçlendirilmesi kaçınılmaz!

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Litvanya’da basın mensuplarına demeç verdi.

Merkel, NATO’nun doğu sınırında bulunan Litvanya’dan müttefik ülkelere seslenerek, “NATO’nun savunma ittifakını güçlendirmesi kaçınılmazdır" dedi.

Ziyaretinde ülkedeki Almanya liderliğindeki NATO birliklerini de teftiş etmesi beklenen Merkel, aynı zamanda Alman-Rus ilişkilerinde kilit noktada bulunan Litvanya’yı da teftiş etmiş oluyor.