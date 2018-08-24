Merkel kesin konuştu! 'Kısa sürede mümkün değil'

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Merkel, sabah saatlerinde Gürcü muhalefet partileri yetkilileriyle görüştü. Merkel daha sonra Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin sorusunu yanıtlayan Merkel, Gürcistan topraklarının işgal altında olduğunu vurguladı.

Merkel, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya'da yaşananları büyük adaletsizlik şeklinde nitelendirerek, "Bu bir işgaldır. Benim cevabım şudur ki ülke topraklarının yüzde 20'si işgal edildi ve bu büyük ve açık bir adaletsizliktir" dedi. Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu konusundaki soruya Merkel, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile NATO'ya yavaş yavaş yaklaştığını ancak toprak bütünlüğü sorunlarından dolayı NATO'ya hızlı üye olmasının mümkün olmadığı yanıtını verdi.

Merkel, "Açık olmalıyız, Abhazya ve Güney Osetya nedeniyle Gürcistan'ın hızlı NATO üyeliğini konuşamayız. Almanya'nın pozisyonu budur ve böyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın AB ülkeleri ve NATO ile ilişkilerine değinen Merkel, NATO ve AB'nin Rusya'nın düşmanı olmadığının altını çizerek, özelikle enerji konularında Rusya'yla iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini savundu.

Merkel, üniversite programının ardından Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulundu. Daha sonra Merkel ve Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, 1-15 Ağustos tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenen Çok Uluslu Tatbikat Noble Partner 2018 için ülkede bulunan Alman askerleri ile bir araya geldi.

Merkel, Ermenistan'a gitmek üzere Tiflis'ten ayrıldı.