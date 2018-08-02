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Angela Merkel kayıp! Nerede olduğu bilinmiyor... "Gizli görev mi?"

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bir haftadır kameralarının önüne çıkmıyor. Eşi Joachim Sauer'in yanında Merkel olmadan İtalya'da tatilde görüntülenmesi "Merkel nerede?" sorusunu gündeme getirdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:31
Angela Merkel kayıp! Nerede olduğu bilinmiyor... "Gizli görev mi?"

"Merkel nerede?" sorusu Alman medyasını bir süredir işgal ediyor. Şansölyenin kocası, karısı olmadan İtalya'nın kuzeyine tatile çıktı.

Merkel ve eşi Joachim Sauer'in tatil yaparken en son geçen yıllarda Alpler'de kayak yaparken görüntülenebilmişti. Bu yaz ise Sauer önceki eşinden olan oğluyla İtalya'nın kuzeyinde tatilde görüntülendi.

20 yıllık evli olan çift, en son 25 Temmuzda gelenek haline getirdikleri Bavyera'da gerçekleşen Beyrut Festivali'nde görüntülenmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e geçen ay tatil planı sorulduğunda, dört gözle beklediğini söylemişti fakat başka bir ayrıntı vermemişti.

"Şansölye nerede?", "Yazlık evinde mi yoksa Uckermark'ta 90 yaşında olan annesinin yanında mı? Evlilik krizi mi? Gizli görev mi?" başlıkları Alman medyasında sürekli gündeme geliyor.

Der Spiegel dergisi, Merkel'in yokluğuna espirili bir şekilde yaklaştı ve "Acaba Merkel, 'Merkel gitmeli!' diyenlere yokluğunda Almanya'nın nasıl bir duruma düşeceğini mi göstermek istiyor?" şeklinde yorumda bulundu.

Başbakanın nerede olduğu ve ne yaptığıyla ilgili sözcüleri de bilgi vermedi. Sözcüler, sadece Merkel’in sağlığının yerinde olduğunu, gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini ve yetkililerin istedikleri anda kendisine ulaşabildiklerini açıklamakla yetindiler.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:31
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