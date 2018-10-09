0553 313 94 23

Merkel ile Abbas arasında kritik görüşme!

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki devletli çözüm konusu konuşuldu.

09 Ekim 2018 Salı 17:37
Merkel ile Abbas arasında kritik görüşme!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Filistin 'la yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı telefonla arayan Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin (AB), iki devletli çözüm temelinde bölgede barış sağlanmasına destek verdiğini vurguladı.

Görüşmede Merkel, Abbas'a İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

AB'nin, mali kriz içindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) görevine devam etmesi için destek verdiğini aktaran Merkel, Gazze Şeridi'ne ilişkin endişelerini de dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Merkel'e ABD ve İsrail ile ilişkiler konusunda son gelişmeleri aktardı.

Abbas iki devletli çözümü reddetmiyor 

Abbas, uluslararası kararlar ve 1967 sınırlarında iki devletli çözüm temelli müzakereleri reddetmediğini, siyasi sürece bağlı olduğunu ifade etti.

Merkel ile Abbas, iki taraf arasında ortak koordinasyon ve temasların gelecek dönemde devam etmesi konusunda anlaştı.

Almanya Başbakanı Merkel, geçen hafta, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:37
  1. Merkel
  2. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fulya'nın katil zanlısı: En ağır cezayı hak ediyorum
    1. Fulya'nın katil zanlısı: En ağır..
    2. PKK'nın sözde Belçika sorumlusu..
    3. Malatya'da kayısı operasyonu! 3 kişi..
    4. Trump şokta! ABD’nin BM tesilcisi..
    5. Kadınlar daha uzun yaşıyor
    6. Gaziantep'te hırsızlık olaylarında 18..
    7. Trump'tan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili..
    8. "Esed iç savaşı kazanmak için DEAŞ'ın..
    9. Mısır ile Sudan arasında önemli anlaşma!
    10. Rodrigues'e dev talip! 15 milyon euro..
    11. Papatya çayı öyle faydalı ki!
    12. Hangi ürünlerde indirim olacak?
    13. Ailesini kurtarmak için alevlere daldı
    14. Bomba patladı! Cenk Tosun, Beşiktaş'a..
    15. Rakka'da toplu mezarlar bulundu!
    16. Nevşehir'deki cinayetlerle ilgili 2..
    17. İsrail'den flaş karar! ABD'li öğrenci..
    18. Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme!..
    19. Alzheimerın yaşlılıkla bir alakası yok
    20. Zabıtayı döven başkana hapis şoku!
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?