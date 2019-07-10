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Merkel: "Endişeye gerek yok, iyiyim"

Almanya Başbakanı Angela Merkel:- "Endişe etmeye gerek yok ben iyiyim ayrıca görevimi yapabileceğimden eminim"- "(Hürmüz Boğazı'nın güvenliği) Almanya olarak bu tartışmalara biz de katılıyoruz ancak tartışmalar henüz bitmediği için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:57
Merkel: "Endişeye gerek yok, iyiyim"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, sağlık durumuna ilişkin ''Endişe etmeye gerek yok, ben iyiyim.'' dedi.

Almanya Şansölyesi, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkel, Rinne'yi resmi törenle karşılaması esnasında tekrar titreme nöbeti geçirmesinin hatırlatılması üzerine, ''Endişe etmeye gerek yok, iyiyim ayrıca görevimi yapabileceğimden eminim.'' ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Merkel, bu konuda da bir karar verilmediğini kaydetti.

Merkel, Umman Körfezi'nde ticari gemilerin saldırıya uğraması sonrası ABD'nin ticari gemilerin korunmasına yönelik uluslararası koalisyon planlarına ilişkin tartışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Almanya olarak bu tartışmalara biz de katılıyoruz ancak tartışmalar henüz bitmediği için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim.'' değerlendirmesinde bulundu.

- "IMF Başkanı Avrupalı olmalı"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için aday gösterilen Christine Lagarde'dan boşalacak Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı konusuna ilişkin Merkel, "IMF Başkanı'nın Avrupalı olması gerektiğini düşünüyorum. Dünya değişti, bunun için mücadelemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

Merkel, Yunanistan'la imzalanan kurtarma anlaşmasında değişiklik konusunda Avro Bölgesi maliye bakanları ile aynı düşüncede olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın yeni Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Merkel, daha fazla ekonomik büyüme için reform programının hemen uygulanması konusunda Miçotakis'in kendisine söz verdiğini kaydetti.

Salı günü Brüksel'de toplanan Avro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'la imzalanan kurtarma anlaşmasında Atina ile bazı hedefler üzerinde anlaşılmış olduğunu ve bunların değişmeyeceğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:57
  1. Almanya BaşbakanıAngela Merkel
  2. Berlin
  3. Christine Lagarde
  4. Finlandiya Başbakanı Antti Rinne
  5. ortak basın toplantısı
  6. Uluslararası Para Fonu (IMF)
  7. Yunanistan'ın yeni Başbakanı Kiriakos Miçotakis

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